0553 313 94 23

Galatasaray'a yeni forma sponsoru

Sarı-kırmızılı kulüp, futbol takımının forma sponsorluğu için Terra Pizza ile sözleşme imzaladı

24 Ağustos 2019 Cumartesi 15:11
Galatasaray'a yeni forma sponsoru


İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, futbol takımının forma göğüs reklamı için Terra Pizza ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen ve Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal, yönetim kurulu üyesi Dorukhan Acar ile Terra Pizza Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Faralyalı ve Terra Pizza Üst Yöneticisi Emre Kurtoğlu'nun katıldığı törende 1+1 yıllık sponsorluk sözleşmesine imza atıldı.

Galatasaray, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda geçerli olacak anlaşmanın ilk yılı için 18, ikinci yılı için de 20 milyon olmak üzere toplamda 38 milyon lira gelir elde edecek.

Törende sponsorluğu için bir süredir çeşitli olanakları değerlendirdiklerini anlatan Mustafa Cengiz, Terra Pizza yöneticilerine teşekkür ederek, "Galatasaray'a önemli bir maddi destek sağladılar. Taraftarımızda nedense göğse ya inşaat ya banker ya da telekomünikasyon firmalarının reklam vermesi şeklinde bir algı oluşmuş. Biz bu algının kırılmasından yanayız. Biz UEFA Kupası'nı aldığımızda göğüs reklamımız bir boya reklamıydı. Biz bundan onur duyarız." diye konuştu.

Türkiye'de Galatasaray gibi büyük camiaları taşıyacak ulusal marka sayısının çok az olduğunu dile getiren Cengiz, "Çok şükür milli bir firmamız, ulusal çaptaki örgütlemesini Galatasaray ile tamamlayarak uluslararası arenada kendine bir yer açmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Toplam sponsorluk gelirlerinin iki yıl önce 143, geçen yıl da 160 milyon lira olduğunu belirten Cengiz, bu yıl ise ilk 9 ayda 190 küsur milyon liraya ulaştıklarını aktardı.

Ahmet Faralyalı da Terra Pizza için tarihi bir gün yaşadıklarını dile getirerek, "Bize bu fırsatı verdikleri için Galatasaray ailesine çok teşekkür ediyoruz. Firmamız 25. yılında bir dünya markası hedefiyle kurumsal bir dönüşüme başladı. Bu çerçevede böyle bir ortaklık yapma fırsatı bize çok daha hızlı yol alma imkanı sağlayacak. Aynı zamanda büyük bir sorumluluk yüklüyor. Büyük bir heyecan içinde hedefleri yukarı çekmenin ve sorumlulukları arttırmanın keyfini yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 15:11
  1. Ahmet Faralyalı
  2. Futbol
  3. Galatasaray
  4. Mustafa Cengiz
  5. sponsorluk
  6. SÜPERLİG
  7. Terra Pizza

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Minik tenisçiler sertifikalarını aldı
    1. Minik tenisçiler sertifikalarını aldı
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Doğu..
    3. Tatil cennetinden 4,5 ton çöp çıktı
    4. Günlerdir HDP binası önünde eylem..
    5. Çocuklar yaz boyunca tenisle buluşuyor
    6. Arguvanlı muhtarlara yeni kimlik..
    7. Müzenin ziyaretçilerine çömlekçiliği..
    8. İzmir'de 129 düzensiz göçmen yakalandı
    9. Quaresma'dan ayrılık mesajı:..
    10. Galatasaray'a yeni forma sponsoru
    11. Psikolojik Danışman yeniakit.com.tr’ye..
    12. Beden eğitimi öğretmeninin kırsal..
    13. Engelliler denize açıldı
    14. TSK helikopterleri Samsun'da 17 kişiyi..
    15. Rektör Levent’ten Ağbal’a ziyaret
    16. Saman yüklü tır yandı, alevler ormana..
    17. Erkeklerde Gaziantep Tenis İhtisas..
    18. Başkan Demir: “Yaralar sarılacak”
    19. Kellik ve saç dökülmesine veda edin! |..
    20. Quaresma’dan ayrılık açıklaması
    21. Trabzonlu gazetecilerden Erciş..
    22. Meteoroloji'den Ardahan için sağanak..
    23. MHP’li Fendoğlu gençlerle sohbet etti
    24. KYK yurt başvurusu sonuçları ne zaman..
    25. Bursaspor'da transfer tahtası sorunu..
    26. Büyükşehir Basketbol Takımı yeni..
    27. Şanlıurfa’da zabıta amirleri..
    28. Quaresma'dan açıklama
    29. CHP’den Emine Bulut cinayetine tepki
    30. Sıcaktan bulanan vatandaş süs..
    Melih Gökçek'ten bomba paylaşım! Başkanlığı kesin düşer
    Melih Gökçek'ten bomba paylaşım! Başkanlığı kesin düşer
    Eski istihbarat başkanından dikkat çeken sözler: Türk Ordusu ikiye ayrılacak
    Eski istihbarat başkanından dikkat çeken sözler: Türk Ordusu ikiye ayrılacak
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Sizin şerefinize ne oldu?
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Sizin şerefinize ne oldu?
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'

    Günün Karikatürü

    24 Ağustos 2019
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Meclis resmen kabul etti! İşte o ülkenin Ay Yıldızlı yeni bayrağı
    Meclis resmen kabul etti! İşte o ülkenin Ay Yıldızlı yeni bayrağı