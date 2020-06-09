Galatasaray'a uçan sağ bek

Sarı-kırmızılılar Ligue 1 ekiplerinden Rennes'de forma giyen sağ bek için teklif yaptığı yazıldı.

Koronavirüs arası sonrası 12 Haziran'da yeniden başlayacak olan Süper Lig'de üst üste 3. kez şampiyon olmak isteyen ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlamasını yapıyor.

Ekonomik açıdan rahatlamak için yüksek maaşlı ve yaşı ilerlemiş oyuncularıyla yolları ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, bu isimlerin yerlerini gelecek vadeden ve maliyeti düşük oyuncularla doldurmak istiyor.

Cimbom'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mariano'nun gitmesine kesin gözle bakılırken, Brezilyalı yıldızın alternatifi Fransa'da bulundu.

Yeni gözde Hamırı Traore

Le10Sports'un haberine göre; sarı-kırmızılılar Ligue 1 ekiplerinden Rennes'de forma giyen Hamari Traore için ilk teklifini yaptı. Cimbom, 28 yaşındaki Malili sağ bek için '1 milyon 650 bin euro ve sonraki satıştan yüzde 10 pay' teklifinde bulundu.