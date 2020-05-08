Galatasaray'a sürpriz golcü: Demba Ba
Forvet hattına takviye yapmasına kesin gözüyle bakılan Galatasaray, Başakşehir'in golcüsü Demba Ba'yı gündemine aldı.
Yeniakit.com.tr - Forvet hattına takviye yapmasına kesin gözüyle bakılan Galatasaray'da çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
Demba Ba bombası
Fatih Terim'in raporu doğrultusunda arayışlarını sürdüren Galatasaray'a sürpriz bir isim önerildi. Menajerlerin Galatasaray'a Medipol Başakşehir'in Senegalli golcüsü Demba Ba'yı önerdiği iddia edildi.
Demba Ba bu sezon 10 gol 5 asistle mücadele etti.