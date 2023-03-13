Galatasaray'a öyle bir rakamla gelecekler ki... Yok artık!

Galatasaray'a imza atan Nicolo Zaniolo, sarı kırmızılı kulüpte gösterdiği performansla yeniden dikkatleri üzerine çekti ve Tottenham'ın gündemine geldi. İngiliz kulübü Zaniolo'nun sözleşmesindeki 35 milyon avroluk serbest kalma maddesini kullanacak.

Nicolo Zaniolo, Galatasaray kariyerine mükemmel bir başlangıç yaparak Kasımpaşa maçında takımına galibiyeti getiren golü attı. Yıldız futbolcunun başlangıç performansı dış basında da geniş yankı uyandırırken, hakkındaki transfer söylentileri de yeniden canlandı.

Ocak ayında Zaniolo'yu kadrosuna katmak isteyen Tottenham bu transferi sonuçlandıramamış ve İtalyan futbolcu daha sonra Galatasaray'a imza atmıştı. İngiliz kulübünün sezon sonunda Zaniolo için bir hamle daha yapacağı iddia edildi.

İtalyan basınında çıkan habere göre; Tottenham'ın yanı sıra Milan'ın da 23 yaşındaki futbolcunun peşine düşebileceği belirtildi.

Zaniolo'nun Galatasaray ile olan sözleşmesinde 35 milyon avroluk serbest kalma maddesi var. Haberde bu rakamın İngiliz kulübü için önemli bir sorun olmadığı vurgulandı. Star'a göre; Tottenham'ın için uzun zamandır gündeminde olan Nicolo Zaniolo'nun, özellikle sportif direktör Fabio Paratici tarafından çok beğenildiği belirtildi.

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