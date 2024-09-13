  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Galatasaray’a kötü haber! Hakim Ziyech krizi patladı
Spor

Galatasaray’a kötü haber! Hakim Ziyech krizi patladı

Yeniakit Publisher
2024-09-13 09:59:00 -
Galatasaray’a kötü haber! Hakim Ziyech krizi patladı

Galatasaray'ın yıldızı Hakim Ziyech çekilen MR sonucu 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Trendyol Süper Lig’in 5. Haftasında Çaykur Rizespor’u ağırlayacak olan Galatasaray’a kötü haber geldi.

Milli takım kampında hissettiği ağrılar nedeniyle MR’ı Hakim Ziyech’in sakatlandığı belirlendi.

Haluk Yürekli’nin aktardığına göre Hakim Ziyech 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Hakim Ziyech sahalardan 3 hafta uzak kalması halinde ligin 6. Haftasında oynanacak olan Fenerbahçe derbisini de kaçıracak.

Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha ve Tete’nin ayrılıkları sonrası kanatlarda oynayacak oyuncusu kalmayan sarı-kırmızılılarda Ziyech’in sakatlığı bütün planları bozdu.

Kerem Aktürkoğlu sonrası bir ayrılık daha! Ziyech yerine yıldız isim Tete'nin rakibi oldu
Kerem Aktürkoğlu sonrası bir ayrılık daha! Ziyech yerine yıldız isim Tete'nin rakibi oldu

Spor

Kerem Aktürkoğlu sonrası bir ayrılık daha! Ziyech yerine yıldız isim Tete'nin rakibi oldu

Duyulur duyulmaz sosyal medya karıştı Galatasaray’dan Hakim Ziyech bombası: Olay çıkacak olay...
Duyulur duyulmaz sosyal medya karıştı Galatasaray’dan Hakim Ziyech bombası: Olay çıkacak olay...

Spor

Duyulur duyulmaz sosyal medya karıştı Galatasaray’dan Hakim Ziyech bombası: Olay çıkacak olay...

Fas gol yağdırdı! Galatasaraylı Hakim Ziyech maça damga vurdu
Fas gol yağdırdı! Galatasaraylı Hakim Ziyech maça damga vurdu

Spor

Fas gol yağdırdı! Galatasaraylı Hakim Ziyech maça damga vurdu

Katar'dan Hakim Ziyech için Geleceğin yıldızı diyorlardı: Ziyech'ten ters köşe! Katar'a gidecek derken! Şok gelişme
Katar'dan Hakim Ziyech için Geleceğin yıldızı diyorlardı: Ziyech'ten ters köşe! Katar'a gidecek derken! Şok gelişme

Spor

Katar'dan Hakim Ziyech için Geleceğin yıldızı diyorlardı: Ziyech'ten ters köşe! Katar'a gidecek derken! Şok gelişme

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23