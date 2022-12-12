Galatasaray'a kötü haber geldi! Bu sefer olmadı...

Yaz transfer döneminde Benfica'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen Haris Seferovic, sarı-kırmızılı takımda istenen performansı gösteremedi. Devre arasında İsviçreli golcüyle yolların ayrılıp yerine bir takviye yapmak istenirken, Cimbom'a o futbolcudan kötü haber geldi.

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Deniz Undav için yeni bir iddia gündeme geldi. Vatan'ın İngiliz basınından aktardığı habere göre Brighton forması giyen Deniz Undav ile Galatasaray'ın yanı sıra Queens Park Rangers ve Burnley'in de ilgi gösterdiği belirtildi.

İngiliz ekiplerinin kiralamak istediği başarılı oyuncu için Brighton son kararı kısa süre içinde vereceği kaydedildi. Ayrıca, sakatlanan Welbeck'in sakatlığının durumuna göre Deniz Undav'ın transferine izin vereceği ifade edildi. Haberde Galatasaray'ın Deniz Undav için kış transfer döneminde Brighton yetkilileriyle görüşme planladığı ifade edildi. 26 yaşındaki oyuncuyla ayrıca Hertha Berlin ve Schalke'nin de ilgilendiği aktarıldı.

Deniz Undav Dubai'de Aston Villa ile oynanan ve 2-2 sonuçlanan hazırlık maçında 2 gol attı. Bu sezon Brighton ile toplamda 10 resmi maça çıktı ve 1 gol attı. Galatasaray lige verilen arada hazırlıklarını sürdürürken, oynadığı 3 hazırlık maçından galibiyet çıkaramadı.