Galatasaray'a koronavirüs şoku! Açıklama yapıldı
Galatasaray Kulübü, yapılan testler sonucu bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Galatasaray'da 1 futbolunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır."