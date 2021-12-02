  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Galatasaray'a koronavirüs şoku! Açıklama yapıldı
Spor

Galatasaray'a koronavirüs şoku! Açıklama yapıldı

Galatasaray Kulübü, yapılan testler sonucu bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 23:07:00 -
Galatasaray'a koronavirüs şoku! Açıklama yapıldı

Galatasaray'da 1 futbolunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Reuters'tan İngiliz oyunu! Türkiye'ye karşı kalleş algı
Dünya

Reuters'tan İngiliz oyunu! Türkiye'ye karşı kalleş algı

İngiltere merkezli medya tetikçisi Reuters, sözde analizinde "Türkiye, sahip olmadığı parayı harcıyor" ifadelerine yer verdi.
Meteorolojiden Marmara için kritik uyarı
Aktüel

Meteorolojiden Marmara için kritik uyarı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.
İstanbul yine fırtına mı olacak? İstanbul fırtına son durum
Yaşam

İstanbul yine fırtına mı olacak? İstanbul fırtına son durum

Marmara ve Kıyı Ege geçtiğimiz günlerde şiddetli lodosun etkisi altındaydı. İstanbul'da 5 vatandaş fırtınanın sebep olduğu kazalar sonucunda..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay