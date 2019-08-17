Recep Niyaz attığı golde topun istediği yere gittiğini söyleyerek, artık kendisini kanıtlayıp Süper Lig futbolcusu olduğunu göstermek istediğini söyledi. Fenerbahçe alt yapısından yetişen ve kariyerine başka takımlarda devam eden genç oyuncunun son durağı Denizlispor olmuştu. Galatasaray karşısında oynadığı harika oyunu güzel bir golle süsleyen Recep Niyaz maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Ben 1. Lig değil, Süper Lig oyuncusuyum

“Golde istediğim yere gitti top. Stoperler arkadaşımı takip edince önüm açıldı ve vurmak istedim. Çok güzel bir galibiyette pay sahibi olmak çok güzel. Ben burada büyüdüm ve Süper Lig’i hayal ediyordum yıllardır. Galatasaray’a karşı galibiyet almak çok güzel. Adım daha erken duyulduğu için beni yaşlı sanıyorlar ama yaşım 24… Geçen sezondan itibaren performansım yükseldi. Ben 1. Lig değil, Süper Lig oyuncusu olduğumu göstermek istiyorum." dedi.