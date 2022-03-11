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Spor Galatasaray'a kar engeli! İstanbul'a dönemiyorlar
Spor

Galatasaray'a kar engeli! İstanbul'a dönemiyorlar

Galatasaray'ın İspanya'dan Türkiye'ye dönüş programında İstanbul'daki kar yağışından dolayı değişlik yaşandı. Sarı Kırmızılıların en erken 12 Mart'ta ülkeye dönmesinin ön görülüyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-11 08:58:00 -
Galatasaray'a kar engeli! İstanbul'a dönemiyorlar

Beşiktaş maçının hazırlıklarına Barselona'da başlayacak Galatasaray'ın İstanbul'a dönüş tarihi değişti.

Galatasaray kafilesinin İstanbul'daki kar yağışından dolayı Barselona'daki programını bir gün daha uzattığı takımın en erken 12 Mart'ta ülkeye dönmesinin ön görüldüğü öğrenildi.

Sarı-kırmızılıların İstanbul'a inememesi halinde Antalya gibi farklı havaalanlarına gitme olasılığı da bulunuyor.

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