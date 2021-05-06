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Galatasaray'a iyi haber

Galatasaray, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü. Henry Onyekuru, antrenmanın tamamında yer aldı. Karantina süreleri tamamlanan ve 10. gün testlerine negatif sonuca ulaşılan Fatih Öztürk, Christian Luyindama ve James Ozornwafor da takımla birlikte çalıştı.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 22:22:00 -
Galatasaray'a iyi haber

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 40. haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman ısınmayla başladı.

Gruplar halinde dar alanda pas çalışmasıyla süren idmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Henry Onyekuru, antrenmanın tamamında yer aldı. Karantina süreleri tamamlanan ve 10. gün testlerine negatif sonuca ulaşılan Fatih Öztürk, Christian Luyindama ve James Ozornwafor da takımla birlikte çalıştı.

Galatasaray, Beşiktaş'la oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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