Galatasaray'a İtalyan golcü: Balotelli

Yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen Galatasaray'da forvet arayışları hız kesmeden devam ediyor.

Falcao'nun yerine Balotelli

Galatasaray kurmaylarının Radamel Falcao ile yollarını ayırması beklenirken bir yandan da golcü arayışları devam ediyor. Sarı kırmzılı ekip İtalyan temsilcisi Brescia ile yollarını ayıracak olan dünyaca ünlü İtalyan yıldız Mario Balotelli'ye kanca attı.