Galatasaray'a İtalya'dan müjdeli haber
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı kritik Lazio maçı öncesi İtalyan ekibinde kaptan Ciro Immobile'nin sakatlığı söz konusu ve oynama ihtimalinin az olduğu aktarıldı.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı kritik Lazio maçı öncesi İtalyan ekibinde kaptan Ciro Immobile'nin sakatlığı söz konusu ve oynama ihtimalinin az olduğu aktarıldı.
UEFA Avrupa Ligi'nde grup liderliğini sürdüren Galatasaray son maçta Lazio'ya konuk olacak.
11 puanlı lider Galatasaray, İtalya'da kaybetmemesi durumunda grubu lider tamamlayacak ve son 16 turuna doğrudan yükselecek.