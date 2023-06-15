Galatasaray'a gün doğdu! Bu haber çok iyi gelecek... Böyle heyecanı yaşatacak!
Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında Marcao'yu 12+3 milyon euroya Sevilla'ya satan sarı - kırmızılılar, Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna katmıştı. Aslan, Victor Nelsson'un ayrılacağına dair haberlerin gündeme gelmesinin ardından adaylarını belirledi. İlk aday ise Sevilla'da şanssız bir sezon geçiren Marcao oldu.
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile girdiği yarıştan galip ayrılarak Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşmıştı. Yönetim ve taraftarlar, yeni sezon için transfere gözünü dikti.
Sarı - kırmızılılar, sezon başında Marcao'yu 12+3 milyon euro bonservis bedeliyle La Liga ekibi Sevilla'ya göndermişti.
İspanya ekibinde sakatlıklardan dolayı şanssız bir sezon geçiren Brezilyalı futbolcunun takımdan ayrılacağı iddia edildi.
El Nacional'in haberine göre Sevilla Teknik Direktörü Jose Luis Mendilibar, sportif direktör Monchi'ye Marcao ile yolların ayrılması yönünde rapor sundu.
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Haberin devamında Marcao'nun Galatasaray'a geri dönebileceği ve bu durumun taraftarları mutlu edeceği kaydedildi.
Bu sezon Sevilla formasıyla 11 resmi maça çıkan 27 yaşındaki stoper, 719 dakika süre alabilmişti.