Galatasaray'a gün doğdu! Bu haber çok iyi gelecek...

Transfer çalışmalarına hız kazandıran Galatasaray'ın Edin Dzeko ile temasa geçtiği iddia edilmişti. Edin Dzeko'nun transferi ile alakalı yeni bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'da transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.

Sarı kırmızılılar, ocak ayının yanı sıra sezon sonu için de çalışmalarını sürdürüyor.

Cimbom birçok futbolcu için piyasa araştırması yapıyor.

Aslan'ın transfer hedeflerinden birisi de forvet bölgesi.

Star'a göre; bu doğrultuda girişimlerini sıklaştıran Galatasaray'ın, sezon sonu için Inter forması giyen Edin Dzeko'yu gündemine aldığı öğrenilmişti.

Boşnak yıldızla ilgili sürpriz bir haber daha geldi.

Sarı kırmızılıların gündeminde bulunan Dzeko ile ilgili gelişmeyi İtalyan basını duyurdu.

36 yaşındaki santrforun sözleşmesinin yenilenmeme ihtimali bulunuyor.

Inter'in, Dzeko ile kontrat tazelememesi durumunda Galatasaray'ın doğrudan hedefi haline geleceği aktarıldı.

Dzeko'yu kadrosuna katmak isteyen Cimbom'un, oyuncunun Inter'deki durumunu yakından takip ettiği vurgulandı.

Yıldız forvet bu sezon toplamda 27 maçta görev aldı.

Dzeko bu karşılaşmalarda 12 gol attı.

Ayrıca 7 de asist yaptı.

Edin Dzeko kariyerinde Manchester City, Roma, Wolfsburg, Teplice ve Zeljeznicar gibi takımlarda forma giymişti.