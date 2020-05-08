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Spor

Galatasaray'a genç yetenek: Adil Aouchiche

Genç oyunculara yönelik çalışmalarını sürdüren Galatasaray, PSG'de top koşturan Adil Aouchiche'ye kanca attı.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 13:09:00 -
Galatasaray'a genç yetenek: Adil Aouchiche

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, PSG'nin Fransız yıldız adayı Adil Aouchiche'yi gözüne kestirdi.

Yeni Zidane!

Sarı-kırmızılı yönetimin, Yeni Zidane olarak lanse edilen 17 yaşındaki 10 numara Aouchiche için çalışmalara başladığı ve hamle yapacağı belirtildi.

Fransız devi PSG'nin altyapısından çıkan ve yeni Zidane olarak lanse edilen Adil Aouchiche, kulübünde kalmak istemiyor. Galatasaray'ın da listesinde bulunan 17 yaşındaki orta sahanın sözleşmesi sezon sonu bitiyor ve yeni kontrat yapmaya yanaşmıyor.

Bu sezon alt yaş takımında 7 maçta 2 gol, 2 asistle oynayan Adil, zaman zaman A takım kadrosuna da giriyor.

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