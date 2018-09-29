Galatasaray'a Emre'den kötü haber
Emre Akbaba’nın Erzurumspor karşılaşmasında aldığı darbe sonrası sol ayak baş parmak tarak kemiği eklem yüzünde ileri derece ezilme ve avülsiyon tipi eklem içi kırık olduğu tespit edildi.29 Eylül 2018 Cumartesi 13:45
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Süper Lig’de dün oynadığımız BB Erzurumspor maçının ardından, Eren Derdiyok ve Emre Akbaba’nın kontrolleri yapılmıştır.
Oyuncularımızın sağlık durumları hakkındaki açıklama şu şekilde:
Eren Derdiyok’un yapılan MR tetkiklerinde sol üst arka adalesinde hafif düzeyde zorlanma tespit edilmiştir.
Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.
Emre Akbaba’nın karşılaşmada aldığı darbe sonrası, bugün yapılan tetkiklerinde sol ayak baş parmak tarak kemiği eklem yüzünde ileri derece ezilme ve avülsiyon tipi eklem içi kırık tespit edilmiştir.
Oyuncumuzun yarın sabah ameliyat edilmesine karar verilmiştir."
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