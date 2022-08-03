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Spor Galatasaray'a çok kötü haber!
Spor

Galatasaray'a çok kötü haber!

Galatasaray, sağ bek oyuncusu Leo Dubois’in sağ arka alt adalesinde 2. derece zorlanma ve yırtık tespit edildiğini açıkladı. Sarı-kırmızılı futbolcunun tedavisine başlandığı belirtildi. Sahalardan bir süre uzak kalacak olan oyuncu, Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak olan Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.

Yeniakit Publisher
2022-08-03 18:54:00 -
Galatasaray'a çok kötü haber!

Galatasaray, sağ bek oyuncusu Leo Dubois’in sağ arka alt adalesinde 2. derece zorlanma ve yırtık tespit edildiğini açıkladı. Sarı-kırmızılı futbolcunun tedavisine başlandığı belirtildi. Sahalardan bir süre uzak kalacak olan oyuncu, Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak olan Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.

Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Okan Buruk yönetiminde sürdüren Galatasaray, Avusturya kampında oynanan Fiorentina maçında sakatlanan Leo Dubois'da 2'nci derece yırtık ve zorlanma olduğunu açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Avusturya’da gerçekleşen kampımızın son gününde oynanan Fiorentina karşılaşmasında sağ arka alt adalesinde ağrı hissederek oyunu terk eden oyuncumuz Leo Dubois’nın sponsorumuz Bahçelievler Medical Park Hastanesi’nde bugün yapılan MR incelemesinde 2. derece zorlanma ve yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

LİGİN İLK MAÇINDA YOK

Fransız futbolcunun sahalardan 3 hafta uzak kalması bekleniyor. Dubois, ligin ilk haftasında oynanacak olan Antalyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

 

 


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