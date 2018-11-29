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Galatasaray'a büyük şok! Şike kokuları geliyor

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Lokomotiv Moskova ve Schalke'nin resmi twitter hesaplarından dün gece skandal mesajlar paylaşıldı. İki kulüp arasında yapılan paylaşımlara Galatasaraylı taraftarlar büyük tepki gösterdi.

29 Kasım 2018 Perşembe 14:59
Galatasaray'a büyük şok! Şike kokuları geliyor

Lokomotiv Moskova ile Schalke'nin twitter hesaplarından skandal mesajlar paylaşıldı.

Schalke 04 ile Lokomotiv Moskova kulüplerinin sosyal medya hesapları üzerinde dün gece skandal mesajlar paylaşıldı.

Alman ekibinin İngilizce Twitter hesabı üzerinden ilk olarak “Lokomotiv’in galibiyeti sayesinde üst tura yükseldik” mesajı paylaşıldı.

Son hafta birbirleriyle karşılaşacak ve bu maçtan çıkaracakları sonuç Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’ne kalıp kalmayacağını belirleyecek olan iki takım arasındaki mesajlaşma, Schalke’nin gülen yüz ve el sıkışma görselleri kullanmasıyla son buldu.​ Öte yandan G.Saraylı taraftarlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Resmi Twitter hesabını etiketleyerek rakiplerine göndermede bulundu.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 14:59
  1. Galatasaray
  2. Schalke 04
  3. Lokomotiv Moskova

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