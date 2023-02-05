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Spor Galatasaray'a büyük şok! Gözyaşlarıyla sahayı terketti...
Spor

Galatasaray'a büyük şok! Gözyaşlarıyla sahayı terketti...

Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray'da korkutan bir sakatlık yaşandı. Sarı-Kırmızılılar'ın uzun yıllardır kalesini koruyan Uruguaylı file bekçisi Muslera sakatlanarak yerini Okan Kocuk'a bıraktı.

Yeniakit Publisher
2023-02-05 21:37:00 -
Galatasaray'a büyük şok! Gözyaşlarıyla sahayı terketti...

Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray'da korkutan bir sakatlık yaşandı. Sarı-Kırmızılılar'ın uzun yıllardır kalesini koruyan Uruguaylı file bekçisi Muslera sakatlanarak yerini Okan Kocuk'a bıraktı. 

Süper Lig'in 23. haftasında sahasında ezeli rakibi Trabzonspor'u ağırlayan Galatasaray'da şok bir sakatlık yaşandı.

Sarı-kırmızılı takımın, tecrübeli eldiveni dakikalar 81'i gösterirken kritik bir müdahalede bulunurken, pozisyon sonrası yerden kalkamadı. Uruguaylı file bekçisi sağlık ekiplerine oyuna devam edemeyeceğini belirtmesi üzerine oyundan alındı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI!

Sedye ile kenara alınan ve bu sırada oldukça üzgün olduğu görülen Fernando Muslera'nın yerine kalan bölümde Okan Kocuk kaleye geçti.

Maçın ardından Galatasaray'dan Muslera için bir açıklama geldi. Sarı-Kırmızılılar'dan yapılan açıklamada "Sağ ayağına darbe alan Fernando Muslera’nın durumu yapılacak tetkikler sonrasında belli olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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