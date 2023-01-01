  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Galatasaray'a büyük kazık! Yazıklar olsun...
Spor

Galatasaray'a büyük kazık! Yazıklar olsun...

Galatasaray'dan Alexandru Cicaldau ile ilgili nihai karar çıktı. Galatasaray sezon başında BAE ekibi Ittıhad Kalba'ya kiraladığı Alexandru Cicaldau'yu satış listesine koydu.

Yeniakit Publisher
2023-01-01 15:02:00 -
Galatasaray'a büyük kazık! Yazıklar olsun...

Galatasaray'dan Alexandru Cicaldau ile ilgili nihai karar çıktı. Galatasaray sezon başında BAE ekibi Ittıhad Kalba'ya kiraladığı Alexandru Cicaldau'yu satış listesine koydu.

Galatasaray, Alexandru Cicaldau için 3.5 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Sarı-Kırmızılar, 25 yaşındaki oyuncu için geçen sezonun başında 6.5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

Teknik Direktör Okan Buruk'un planları arasında yer almayan Alexandru Cicaldau, Kalba'da 14 maça çıktı ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Cicaldau, Fatih Terim döneminde takıma Morutan'la birlikte alınmış ve hiçbir katkı yapmadan büyük bir zararla takımdan ayrılması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23