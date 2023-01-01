Galatasaray'a büyük kazık! Yazıklar olsun...
Galatasaray'dan Alexandru Cicaldau ile ilgili nihai karar çıktı. Galatasaray sezon başında BAE ekibi Ittıhad Kalba'ya kiraladığı Alexandru Cicaldau'yu satış listesine koydu.
Galatasaray'dan Alexandru Cicaldau ile ilgili nihai karar çıktı. Galatasaray sezon başında BAE ekibi Ittıhad Kalba'ya kiraladığı Alexandru Cicaldau'yu satış listesine koydu.
Galatasaray, Alexandru Cicaldau için 3.5 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Sarı-Kırmızılar, 25 yaşındaki oyuncu için geçen sezonun başında 6.5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.
Teknik Direktör Okan Buruk'un planları arasında yer almayan Alexandru Cicaldau, Kalba'da 14 maça çıktı ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Cicaldau, Fatih Terim döneminde takıma Morutan'la birlikte alınmış ve hiçbir katkı yapmadan büyük bir zararla takımdan ayrılması bekleniyor.