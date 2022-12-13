Galatasaray'a beklenen haber geldi! Resmen açıklandı...

Galatasaray'ın transferi için uzun süredir mesai harcadığı Okay Yokuşlu'da flaş bir gelişme yaşandı. Milli futbolcunun eski teknik direktörü, Galatasaray iddialarına dair önemli bir açıklama yaptı. Okay Yokuşlu'yla konuştuğunu belirten hoca, Sarı-Kırmızılıların hayallerini yıktı.

Uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde olan Okay Yokuşlu'nun transferine dair eski hocasından çarpıcı bir açıklama geldi. Galatasaray'ın Okay Yokuşlu hayalleri bu açıklamayla rafa kaldırıldı.

Galatasaray, Terim döneminden beri Okay Yokuşlu transferi için girişimlerini sürdürüyordu. Milli futbolcuyu özellikle Celta Vigo'da forma giydiği dönemde kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'a kötü bir haber geldi.

Sezon başında West Bromwich'e imza atan Okay Yokuşlu, Galatasaray'a kapıları kapattı. Oyuncunun Kayserispor döneminden hocası olan Cüneyt Dumlupınar, transfere dair Radyospor'a çarpıcı ifadeler kullandı. Okay Yokuşlu ile konuştuğunu belirten Dumlupınar, deneyimli ismi Türkiye'ye dönme niyetinin olmadığını söyledi.

"Yaz aylarında Okay Yokuşlu ile konuştum. Türkiye'ye dönmeyeceğini söyledi" diyen Dumlupınar, Galatasaray'ın gözdesiyle ilgili flaş bilgiyi verdi. Okay Yokuşlu, Championship ekibi West Bromwich ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

West Bromwich, 22 haftası geride kalan Championship'te bir maç eksiğiyle 17. sırada yer alıyor. Ligde bu sezon 17 maça çıkan Okay Yokuşlu 1 gollük katkı verdi.