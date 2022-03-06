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Spor Galatasaray'a başkan adayı olacak mı?
Spor

Galatasaray'a başkan adayı olacak mı?

Fatih Terim, Galatasaray için başkanlık düşünüyor mu? Tecrübeli teknik adam ayrılık süreci ve gelecek planlamasını hakkında konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-03-06 14:22:00 -
Galatasaray'a başkan adayı olacak mı?

Fatih Terim, Galatasaray için başkanlık düşünüyor mu? Tecrübeli teknik adam ayrılık süreci ve gelecek planlamasını hakkında konuştu.

Fatih Terim, Galatasaray'dan ayrılık sürecini anlattı.

Sportcell'in özel haberine göre, tecrübeli teknik adam genç üyelerle bir araya geldi. Görüşmede Terim'in öne çıkan ifadeleri şu şekilde;

Fatih Terim ne söyledi?

"Galatasaray yöneticisi olup ihale alan insanlar değil, artık doymuş ve Galatasaray’a hizmet edecek insanlar yönetimde olmalı." Normal şartlarda Avrupa'da namağlup gruplardan çıkaran bir teknik direktörü, Barcelona maçına evine araba yollayıp davet ederler. Bana her hangi bir davet gelmedi. En çok da buna kırıldım...

Gönderilmeden 3 gün önce bırakayım dedim, devam dediler. O gün hocam devam diyenler 3 gün sonra yolları ayırmak istedi."

Galatasaray'a başkan adayı olacak mı?

Ayrılık sonrası Fatih Terim'in adı sık sık başkanlık adaylığı konusunda geçer oldu. Haberde 68 yaşındaki teknik adamın henüz böyle bir niyetinin olmadığı belirtildi

"Görev ne olursa olsun. Yeni yönetim gelir, yönetimde kim var önemli değil. Benim için önemli olan Galatasaray."

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