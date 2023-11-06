Galatasaray'a Aston Villa'dan Zaniolo müjdesi! Unai Emery açıkladı..

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, hakkında bahis soruşturması yürütülen Nicolo Zaniolo ilgili açıklamalarda bulundu.

Emery, “Zaniolo'nun daha iyi oynaması için kafasının % 100 rahat olması gerekiyor. Biz de bunu yapmaya ve ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bizimle birlikte seviyesini yükseltmek istiyorum. Takım arkadaşlarını anlaması, onlarla iyi hissetmesi ve daha önce yaşadığı sorunları unutması için süre vermek istiyoruz” dedi.

Galatasaray cephesi bu haberle birlikte Zaniolo'nun satışı için alınan bu kararla derin bir nefes aldı.