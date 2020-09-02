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Spor Galatasaray'a 4 yıllık imza atan Kerem Aktürkoğlu: "Çok mutluyum ve gururluyum"
Spor

Galatasaray'a 4 yıllık imza atan Kerem Aktürkoğlu: "Çok mutluyum ve gururluyum"

Yeniakit Publisher
2020-09-02 18:50:08 -
Galatasaray'a 4 yıllık imza atan Kerem Aktürkoğlu: "Çok mutluyum ve gururluyum"

İSTANBUL (AA) - Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Muhammed Kerem Aktürkoğlu, çok mutlu olduğunu, sarı-kırmızılı kulübe uzun yıllar hizmet etmek istediğini ifade etti.

Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Kerem, "Galatasaray camiasında olmaktan dolayı çok mutluyum ve gururluyum. Uzun yıllar Galatasaray camiasına hizmet etmek istiyorum. Hayallerimi gerçekleştirdim. Zor bir süreçti. Buna öncülük ettiği için başkanıma (Mutafa Cengiz) ve Abdurrahim (Albayrak) başkanıma teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'a şampiyonluklar için katkı vermek istediğini dile getiren Kerem şunları kaydetti:

"İnşallah hepimiz için Galatasaray camiası için benim için şampiyonluklarla dolu sezonlar geçer. Galatasaray'ın tarihinde bu zaten mevcut. İnşallah ben de Galatasaray camiasına şampiyonluklar getirebilmeyi, buna yardımcı olabilmeyi çok isterim. Allah utandırmasın inşallah. Stadın atmosferi müthiş. Galatasaray taraftarı ile atmosfer daha da ateşli oluyor. Bir an önce taraftarlı bir şekilde liglerin başlamasını istiyoruz."


- 4 yıllık imza, 3,6 milyon lira sabit transfer ücreti


Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamaya göre Kerem Aktürkoğlu, 4 yıllık imza karşılığında net 3 milyon 650 bin lira sabit transfer ücreti alacak.

Kerem Aktürkoğlu, 2020-2021 sezonunda 850 bin, 2021-2022 sezonunda 900 bin, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında ise 950 biner lira alacak.

Öte yandan, sarı-kırmızılı ekibin yeni transferi Kerem, sağlık kontrolünden de geçti.

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