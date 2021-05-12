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Spor Galatasaray zirveye ortak oldu
Spor

Galatasaray zirveye ortak oldu

Galatasaray, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin puan kaybettiği Süper Lig'in 41. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 4-1 mağlup ederek zirveye ortak oldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 09:56:00 -
Galatasaray zirveye ortak oldu

Lig'in 41. haftasında Yukatel Denizlispor-Galatasaray maçının ilk yarısını konuk ekip 2-0 önde bitirdi.

Karşılaşmanın 4. dakikasında Muhammet Özkal'ın uzaklaştırmak istediği topu kapan Arda Turan'ın çapraz pozisyonda attığı şutta kaleci Abdulkadir topu kornere

gönderdi.

19. dakikasında sol kanattan hızlı gelişen Yukatel Denizlispor atağında Hasan Ayaroğlu'nun ceza sahasına girdikten sonra kaleye gönderdiği topu kaleci Muslera

uzaklaştırdı.

22. dakikada Galatasaray öne geçti. Sol kanattan Gedson Fernandes'in ceza sahasına gönderdiği ortada, arka taraftaki Halil Dervişoğlu, kafa vuruşuyla topu

ağlarla buluşturdu. Ancak hakem Abdulkadir Bitigen, kaleci Abdulkadir Sünger'e faul yapıldığı gerekçesiyle golü geçerli saymadı. VAR'dan gelen uyarı üzerine

pozisyonu tekrar izleyen Abdulkadir Bitigen, gol kararı verdi.

33. dakikada Babel'le ceza sahasına girdiği sırada Muhammet Özkal'ın yere düştükten sonra topa elle müdahale etmesine hakem Abdulkadir Bitigen penaltı

kararı verdi. Atışı 35. dakikada kullanan Babel, takımını 2-0 öne geçirdi.

41. dakikada sol kanattan yapıldığı ortada ceza sahası içindeki Halil Dervişoğlu'nun kafa vuruşunda Sakıb Aytaç'a çarpan top dışarı çıktı. VAR'dan gelen uyarı

üzerine pozisyonu tekrar izleyen hakem Abdulkadir Bitigen, Sakıb'ın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle bir kez daha penaltı kararı verdi. Atışı 42. dakikada

kullanan Emre Akbaba'nın şutunda kaleci Abdulkadir topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Galatasaray 2-0 üstün tamamladı.

İkinci yarı

Müsabakanın 53. dakikadasın Arda Turan'ın ceza sahası dışından attığı şutta top direğin yanından auta gitti.

62. dakikada Dossevi, Galatasaraylı oyunculara yaptığı baskının ardından kazandığı topu Recep Niyaz'a aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Recep Niyaz,

yaptığ vuruşla topu filelere gönderdi: 1-2.

80. dakikada sağ kanattan Mustafa Muhammed'in yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Onyekuru'nun kaleye göndermek istediği topu kaleci

Abdulkadir kurtardı.

81. dakikada ani gelişen Galatasaray atağında ceza sahası içinde Emirhan'ı geçmeye çalışan Onyekuru'nun yerde kalması üzerine hakem Abdulkadir Bitigen 3.

kez beyaz noktayı gösterdi. Atışı 83. dakikada kullanan Mustafa Muhammed'in vuruşunda kaleci Abdulkadir Sünger topu uzaklaştırdı. VAR'dan gelen uyarı

üzerine penaltı atışını bir kez daha izleyen Abdulkadir Bitingen penaltı vuruşunun tekrarına karar verdi. Bu kararın ardından itiraz eden Rodallega, ikinci sarı

kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Atışı 86. dakikada tekrar kullanan Mustafa Muhammed bu kez topu filelerle buluşturdu: 3-1.

88. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Onyekuru'nun pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Mustafa Muhammed'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-1.

Karşılaşmayı Galatasaray 4-1 önde tamamladı.

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