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Spor Galatasaray - Young Boys Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda
Spor

Galatasaray - Young Boys Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda

Yeniakit Publisher
2024-08-14 17:09:00 -
Galatasaray - Young Boys Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda

Galatasaray - Young Boys Şampiyonlar Ligi maçını yayınlayacak kanal belli oldu.

Fenerbahçe’nin elenmesiyle birlikte Şampiyonlar Ligi’nde ülkemiz adına gruplara kalmak için mücadele edecek tek takım Galatasaray oldu.

Sarı-kırmızılılar grup aşaması öncesi son sınav olan play-off turunda İsviçre ekibi Young Boys ile kozlarını paylaşacak.

İki takım arasındaki ilk mücadele 21 Ağustos Çarşamba günü İsviçre’deki Stade de Suisse’de oynanacak.

Kritik karşılaşma öncesi nefesler tutulurken tüm Galatasaraylıları sevindirecek bir haber geldi.

KARŞILAŞMA TRT 1'DEN ŞİFRESİZ YAYINLANACAK
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yeni sezonda Avrupa liglerinin Türkiye'deki yayıncısı olan TRT karşılaşmayı TRT 1’den şifresiz yayınlamaya karar verdi.

3 YIL BOYUNCA MAÇLAR TRT'DE

Ocak ayında Avrupa ligleri için yapılan ihaleyi kazanan TRT 3 yıl boyunca Türkiye’deki yayıncı konumunda yer alacak.

TRT o dönem yaptığı açıklamada Türk takımlarının maçlarının TRT 1 ve TRT Spor üzerinden şifresiz olarak yayınlanacağını duyurmuştu.

 

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