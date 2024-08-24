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Spor Galatasaray, Young Boys maçının hazırlıklarını sürdürdü
Spor

Galatasaray, Young Boys maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2024-08-24 21:31:00 -
Galatasaray, Young Boys maçının hazırlıklarını sürdürdü

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında 27 Ağustos Salı günü İsviçre'nin Young Boys ekibini konuk edecek Galatasaray, mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, yarın sabah yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

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