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Spor Galatasaray yine kazanamadı! Galibiyete hasret kaldı...
Spor

Galatasaray yine kazanamadı! Galibiyete hasret kaldı...

Galatasaray, Dünya Kupası arasındaki dördüncü hazırlık maçında da kazanamadı. Sarı-kırmızılılar, öne geçtiği karşılaşmada Lazio'ya 2-1 mağlup oldu.

Yeniakit Publisher
2022-12-13 20:06:00 -
Galatasaray yine kazanamadı! Galibiyete hasret kaldı...

Galatasaray, Dünya Kupası arasındaki dördüncü hazırlık maçında da kazanamadı. Sarı-kırmızılılar, öne geçtiği karşılaşmada Lazio'ya 2-1 mağlup oldu.

Galatasaray, 2022 Dünya Kupası arasında dördüncü hazırlık maçına çıktı.

Sarı-kırmızılılar, Antalya'da İtalyan ekibi Lazio ile karşı karşıya geldi.

Teknik direktör Okan Buruk mücadeleye Okan, Boey, Emin, Abdülkerim, van Aanholt, Baran, Midtsjo, Yusuf Demir, Mata, Kerem ve Barış Alper 11'iyle başladı.

Galatasaray henüz 4. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın golüyle öne geçti. Maurizio Sarri'nin ekibi 11' Felipe Anderson ile beraberliği yakaladı ve devre 1-1 sona erdi.

 

İkinci yarıda Lazio, Luis Alberto'nun 46. dakikadaki golüyle öne geçti.

Maçın kalan bölümünde skor değişmedi ve Galatasaray rakibine 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, daha önceki hazırlık maçlarında Rayo Vallecano ve Villarreal'e kaybetmiş Adana Demirspor ile 2-2 berabere kalmıştı.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig öncesi son hazırlık maçında 16 Aralık Cuma günü Toulouse ile karşılaşacak.

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