Galatasaray, yıldız oyuncuyu KAP'a bildirdi

Galatasaray, Emre Akbaba transferi için Alanyaspor ve oyuncu ile görüşmelere başlandığını açıkladı. Emre Akbaba, sarı-kırmızılı kulüp ile resmi sözleşme imzalamak için bu akşam saatlerinde İstanbul'da olacak.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Sarı kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan bildirimde, "Profesyonel futbolcu Emre Akbaba'nın Kulubümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulubü Aytemiz Alanyaspor Kulübü Derneği ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray, Emre Akbaba'nın transferi için Alanyaspor'a 5 milyon euro ödeyecek. Sarı-kırmızılı kulübün Alanyaspor'a ödeyeceği 5 milyon euronun 2 milyon eurosunu NEF karşılayacak.

EMRE AKBABA İSTANBUL'A GELİYOR

Bugün kısa bir süre içerisinde transferi açıklayacaklarını ifade eden Albayrak, "Emre Akbaba transferinin bir kısmını da NEF sağladı, kendisine teşekkür ediyoruz. Kuruşun hesabını yapıyoruz, yapacak transferlerimizden birine sponsorlarımızdan biri destek olacak. Hasan Çavuşoğlu ile dostluğumuz pazara kadar değil mezara kadardır, bizim öyle bir bağımız vardır. Dün sabaha kadar telefonla konuştum, beyin kanaması geçireceğimi düşündüm. Başkan ve Fatih hocayla görüştük, uzun uzun konuştuk, detaylı toplantı yaptık" şeklinde konuştu.