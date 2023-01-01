Galatasaray yıldız oyuncusu için kararını verdi!

Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'ın ilk golünü kaydeden ve son haftalarda gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren Dries Mertens için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sezon başında sarı - kırmızılılar ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Belçikalı yıldızın kontratı, 25 maç oynaması halinde otomatik olarak uzayacaktı. 35 yaşındaki futbolcu için karar verildi. İşte detaylar...

Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olmuş ve karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak 2022 yılını lider olarak kapatmıştı. Sarı - kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Dries Mertens ve 90+5. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetmişti.

Belçikalı yıldız ile yönetimin sözleşme uzatması ve 1 yıllık opsiyonunu da kullanması bekleniyor