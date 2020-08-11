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Spor

Galatasaray yıldız futbolcu için kararını verdi

Galatasaray, yıllık 5 milyon Euro kazanan yıldız futbolcu Falcao'nun maaşını 3.5 milyon Euro'ya düşürmek istiyor. Sarı-kırmızılılar indirim yapmazsa Kolombiyalı yıldız ile yollarını ayıracak.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 13:20:00 -
Galatasaray yıldız futbolcu için kararını verdi

Yeni sezon için yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde top başı yapacak olan Galatasaray, bir yandan transfer çalışmalarını sürdürürken diğer yandan yüksek maaşlı oyuncuların indirime gitmesini talep ediyor.

Koronavirüs sonrası ekonomisi bozulan sarı-kırmızılılar, ilk olarak takımda en yüksek maaş alan isim olan Radamel Falcao'nun indirime gitmesi için görüşmelerini sürdürüyor.

İndirim yapmazsa yollar ayrılacak

Karantina döneminde takımdaki tüm oyuncuları yalnızca geçen sezon için yüzde 15 indirim yapmaya ikna eden Cengiz yönetimi, şimdi bu anlaşmanın devam etmesini ve oranın arttırılmasını talep ediyor.

Galatasaray'dan yıllık net 5 milyon Euro kazanan Kolombiyalı yıldızın maaşını 3.5 milyon Euro'ya düşürmek isteyen yönetim, Falcao'nun menajeriyle pazarlıklarını sürdürüyor.

Önümüzdeki sezon bonuslarla birlikte 7 milyon Euro'yu bulan maaşı ödemekte zorlanacaklarını bilen sarı-kırmızılı yönetimin, aksi halde Falcao'nun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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