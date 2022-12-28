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Spor Galatasaray yeni transferini resmen açıkladı!
Spor

Galatasaray yeni transferini resmen açıkladı!

Türkiye Basketbol Süper Ligi takımlarından Galatasaray Nef, yeni transferini resmen açıkladı. Galatasaray Nef, son olarak İspanyol ekibi Fuenlabrada’da oynayan Sırp basketbolcu Dusan Ristic’i kadrosuna kattığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 18:32:00 -
Galatasaray yeni transferini resmen açıkladı!

Türkiye Basketbol Süper Ligi takımlarından Galatasaray Nef, yeni transferini resmen açıkladı. Galatasaray Nef, son olarak İspanyol ekibi Fuenlabrada’da oynayan Sırp basketbolcu Dusan Ristic’i kadrosuna kattığını duyurdu.

Galatasaray Nef transferlerine devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar İspanyol ekibi Fuenlabrada’da oynayan Sırp basketbolcu Dusan Ristic’i renklerine bağladı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "213 cm boyundaki uzun oyuncu Dusan Ristic’i kadrosuna ekledi. Son olarak İspanya’nın Fuenlabrada takımının formasını giyen Sırp oyuncu Dusan Ristic’e Galatasaray Nef’e hoş geldin diyor, başarılarla dolu sağlıklı bir sezon diliyoruz" denildi.

Ristic, Fuenlabrada forması ile bu sezon 15.7 sayı, 6.7 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti. 27 yaşındaki basketbolcu, Kızılyıldız altyapısında başladığı kariyerinde Astana, Germani Brescia Leonessa, Saratov ve Fuenlabrada takımlarında forma giydi.

2009-2010 sezonunda FMP Zeleznik Beograd altyapısında basketbola başlayan Dusan Ristic 2010-2011 sezonunda ülkesinin kulübü Kızılyıldız altyapısına katılarak A takım kadrosuna yükseldi.

2021-22 sezonundan itibaren İspanya takımı Fuenlabrada forması giyen Dusan Ristic, buradaki ilk sezonunda 34 Liga Endesa maçında 10 sayı, 4.7 ribaunt ortalaması ile oynadı.

İçinde bulunduğumuz 2022-2023 sezonunun şu ana kadarki kısmında ise kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşayan Dusan Ristic, 15.7 sayı, 6.7 ribaunt istatistikleri yakalarken, yüzde 69.6 iki sayı, yüzde 36.8 üç sayı isabeti ile sahada yer aldı.

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