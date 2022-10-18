Galatasaray yeni transferi resmen açıkladı

Galatasaray Kulübü, Moritz Volz'un teknik direktör Okan Buruk'un isteği ve bilgisi doğrultusunda teknik ekibe dahil olduğunu açıkladı.

Julian Nagelsmann'ın yardımcılığını yaptı

2015'te futbolu bırakan ve ardından Arsenal için oyuncu izlemeye başlayan Moritz Volz'un yolları, Julian Nagelsmann ile 2019'da kesişiyor. Ekibine eski bir uluslararası bir futbolcu katmak isteyen Nagelsmann, antrenörlük tecrübesi bulunmamasına rağmen Volz'u ekibine katıyor. RBLive'a verdiği röportajda takıma dair tartışmaları Volz ile yaptığını dile getiren Nagelsmann, Alman çalıştırıcının görev tanımını ise şöyle özetliyor:

"Volz'la birlikte antrenmanların yapısını birlikte planlıyoruz"

Bir süre DAZN'da yorumcu olarak da görev yapan Volz'un UEFA A Lisansı sahibi olduğu belirtiliyor.