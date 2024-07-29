Galatasaray yeni transferi hemen gönderdi
Galatasaray, profesyonel imza atan 19 yaşındaki kalecisi Jankat Yılmaz'ın Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'a kiralandığını duyurdu.
Galatasaray, 19 yaşındaki kaleci Jankat Yılmaz'ı 1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor'a kiralık olarak gönderdi.
Sarı-kırmızı ekip Jankat'la 2026-2027 sezonuna kadar profesyonel sözleşme imzalandığını da açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "2026-2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzaladığımız akademi oyuncumuz Jankat Yılmaz, 2024-2025 sezonu sonuna kadar Adanaspor'a kiralanmıştır." ifadeleri kullanıldı