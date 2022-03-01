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Spor Galatasaray, yeni stoperini Süper Lig'den buldu!
Spor

Galatasaray, yeni stoperini Süper Lig'den buldu!

Galatasaray için Alexis Perez iddiası ortaya atıldı. GZT Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, oyuncularına olan ilgiyi doğruladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-01 11:31:00 -
Galatasaray, yeni stoperini Süper Lig'den buldu!

Galatasaray için Alexis Perez iddiası ortaya atıldı. GZT Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, oyuncularına olan ilgiyi doğruladı.
GZT Giresunspor'da başkan Hakan Karaahmet, Galatasaray'ın Alexis Perez'le ilgilendiğini söyledi.

Ne söylendi?

Karaahmet Radyospor'a yaptığı açıklamada, "Stoperimiz Alexis Perez'e ilginin olduğunu basından görüyorum. Sadece Galatasaray değil, başka kulüpler de Perez ile ilgileniyor. Perez'i takip ettiklerini, listelerinde olduklarını biliyorum. Bu ligde de istatistikle kanıtlanmış bir başarısı var. Türkiye'de sol stoper bulmak da zor. İlgilenen birkaç takım var ama Perez şu anda Giresunspor için kritik bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

Alexis Perez bu sezon ne yaptı?

Kolombiyalı savunma oyuncusu bu sezon Süper Lig'de 24 maça çıktı. Görev yaptığı tüm maçlara ilk 11 başlayan Perez, 1 gol ve 1 asist üretti. 27 yaşındaki Alexis Perez 5 sarı kart, 1 kırmızı kart gördü.

Daha önce Arjantin'de Lanus, Meksika'da Queretaro ülkesinde Junior forması giyen sol ayaklı stoperin güncel piyasa değeri 1.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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