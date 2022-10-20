Galatasaray yeni sol bekini buldu!

Galatasaray, Şili ekibi Colo Colo'nun takım kaptanı Gabriel Suazo için harekete geçti. Futbolcunun menajeri, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Patrick van Aanholt'tan istediği verimi alamayan ve devre arasında göndermek isteyen Galatasaray, sol bek arayışlarını sürdürürken sürpriz bir ismi takip ettiği ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılıların hedefindeki oyuncu, Şili ekibi Colo Colo'nun 25 yaşındaki kaptanı Gabriel Suazo...

Menajerinden açıklama

Oyuncunun menajeri Alan Silberman, Şili basınına yaptığı açıklamayla Galatasaray'ın transfer girişimini doğruladı.

"biobiochile.cl"ye konuşan Silberman, transferle ilgili konuşurken, "Galatasaray gibi büyük bir kulüple anlaşmak isterim, onlarla iki kez görüşmem oldu. Viyana'da da Suazo'ya olan ilgileri devam etti. Her halükarda, bu transfer benim için artık 'somut' durumda. Onlara olan cevabımda söyledim, sezon sonuna sözleşmesi sona eriyor ve bu transferde Colo Colo da yer almalı...

Transferin çok hızlı gerçekleşmesi için ısrar ediyorum çünkü bu operasyonu ben yürütüyorum. Galatasaray'ın fikri çok çekici. Çünkü büyük bir kulüp. Avrupa'da yeniden rekabetçi olmak istiyorlar ve bu konuda ciddiler." ifadelerini kullandı.

1 Temmuz 2015'de Colo Colo U19'dan A takıma yükselen Gabriel, tam 7 senedir Şili ekibinin formasını terletiyor.

Sözleşmesi Aralık 2022'de bitecek olan 25 yaşındaki sol bek, Colo Colo'da 188 maça çıkarken, 9 gol ve 12 asistlik performans ortaya koydu. Gabriel Suazo, şu ana kadar ise sakatlıklar nedeniyle sadece 7 maç kaçırdı.

Şilili oyuncu, sol bekin yanı sıra, sol açık, merkez orta saha ve üçlü savunmanın solunda da forma giyebiliyor.