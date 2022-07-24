Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Galatasaray Futbol Takımı, 2022-2023 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.
Galatasaray Futbol Takımı, 2022-2023 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın saat 20.00'de Nef Stadı'nda Süper Lig takımlarından Kasımpaşa ile karşılaşacak.