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Spor Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Spor

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Galatasaray Futbol Takımı, 2022-2023 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2022-07-24 07:37:00 -
Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Galatasaray Futbol Takımı, 2022-2023 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın saat 20.00'de Nef Stadı'nda Süper Lig takımlarından Kasımpaşa ile karşılaşacak.

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