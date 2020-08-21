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Spor Galatasaray, yeni mobil uygulamasının çıktığını duyurdu
Spor

Galatasaray, yeni mobil uygulamasının çıktığını duyurdu

Yeniakit Publisher
2020-08-21 11:25:28 -
Galatasaray, yeni mobil uygulamasının çıktığını duyurdu

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, taraftarlarına daha yakın olabilmek için resmi mobil uygulamasını hayata geçirdiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, uygulamada, futbol takımı başta olmak üzere tüm branşlardan perde arkası görüntüler, anlık bilgilendirmeler, röportajlar, anketler, yarışmalar, detaylı istatistikler ve canlı maç takiplerinin yer alacağı belirtildi.

Galatasaray'ın dünyanın en çok etkileşim alan kulüpleri arasında yer aldığının savunulduğu açıklamada uygulama sayesinde bu potansiyeli gelire dönüştürmenin yanı sıra kulübün taraftarlarını daha yakından tanımasına vesile olacağı ifade edildi.

Galatasaray taraftarının uygulamayı cep telefonlarına indirerek kulüplerine ekonomik destek olacağının aktarıldığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Uygulamaya üye olan Galatasaray taraftarları, üyelere özel içerik sayesinde takımlarına her zamankinden daha yakın olacak. Her taraftarın hayal ettiği özel deneyimleri yaşama imkanı, sürpriz fırsatlar ve hediyeler de üyeleri bekleyen ayrıcalıklar arasında. Uygulama içinde kullanıcı dostu arayüzü ile yer alan GSSTORE da, üyelere yeni sezon ürünlerinde üyelik süreleri boyunca yüzde 10 indirim avantajı sunacak. Böylelikle Galatasaray taraftarları, mobil uygulamayı indirip üye olarak kulüplerine destek olurken, bir yandan da takımlarına ait en özel anların bir parçası olacaklar."

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