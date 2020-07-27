Galatasaray yeni kalecisini Süper Lig’de buldu

Sosyal medya hesabından ayrılık paylaşımı yapan tecrübeli kaleci Beto, "Kaptanınız olmak bir zevkti ve gururdu.. Her şey için teşekkürler" demişti.

Beto Göztepe formasıyla 95 maça çıkarken, kalesinde 124 gol gördü. Portekizli kaleci, 27 maçta kalesini gole kapattı.

Beto ülkesinin takımları Benfica, Braga, Porto ve Sporting'de forma giyerken; La Liga'da Sevilla'da ve Romanya'da Cluj'da da oynadı.

Sakatlığı nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kalacak olan Fernando Muslera'nın yerine kaleci arayan Galatasaray'ın aradığı ismi bulduğu ileri sürüldü.

Portekizli file bekçisi, cumartesi günü Göztepe'den ayrılmıştı.