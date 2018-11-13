Galatasaray yeni golcüsünü Süper Lig'den buldu! Sürpriz isim...

Kayserispor maçında alınan galibiyetle milli araya keyifli şekilde giren Galatasaray’da iki gündem maddesi var... birincisi Fenerbahçe maçından sonra alınan cezalar, diğeri ise transfer.

Forvet adayları için İngiltere çıkarması

Transferin olmazsa olmazı ise forvet. Terim, Kayseri deplasmanına götürmediği Hasan Şaş’ı İngiltere’ye gönderdi. Hasan Şaş, burada Norwich-Milwall ve Arsenal-Wolverhampton maçlarını izledi.

Hasan Şaş, Norwich’te forma giyen Teemu Pukki’yi izledi. Bonatini konusunda ise şok yaşadı. Çünkü Wolves teknik direktörü Espirto Santo, Brezilyalı forvet oyuncusunu 11’de değil 18 kişilik maç kadrosuna bile almadı.

Sürpriz golcü Adebayor!

Yana döne forvet arayan Galatasaray’da gündeme sürpriz bir isim geldi: Emmanuel Adebayor. Bir değil iki forvet isteyen Terim’e yönetimin Abdullah Avcı’nın son 3 haftadır şans tanımadığı Togolu golcünün ismini sunduğu bildirildi. Terim’in Adebayor’a sıcak bakmadığı ama eğer istediği kapasitede bir golcü alınamayacaksa Togolo golcüye evet diyeceği belirtildi.

Kaynak: Fotospor