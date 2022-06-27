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Spor Galatasaray yeni golcüsünü buldu!
Spor

Galatasaray yeni golcüsünü buldu!

Diagne ve Gomis'ten birini göndermek isteyen Galatasaray, Hırvat golcü Marko Livaja'yı kadrosuna katmak istiyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-27 11:14:00 -
Galatasaray yeni golcüsünü buldu!

Diagne ve Gomis'ten birini göndermek isteyen Galatasaray, Hırvat golcü Marko Livaja'yı kadrosuna katmak istiyor.

Forvet transferi yapmaya hazırlanan Galatasaray'da listeye sürpriz bir isim eklendi: Marko Livaja.

Hırvatistan ekibi Hajduk Split'te sergilediği 32 gol-7 asistlik performansla sezona damgasını vuran Livaja, sarı-kırmızılı kulübün gündemine geldi.

Sözleşmesinde 1 milyon Euro'luk çıkış maddesi bulunan 28 yaşındaki Hırvat golcünün kulübünden garanti ücret olarak yıllık 1 milyon Euro aldığı öğrenildi.

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Haber7.com'a göre; genç yaşında Inter'e transfer olan ancak hem Milano ekibinde hem de kiralık olarak gittiği Cesena ve Lugano'da bekleneni veremeyen Marko Livaja, sonrasında 5 milyon Euro bonservis bedeli ile Atalanta'nın yolunu tuttu.

Ardından 6.5 milyon Euro'ya Kazan'a giden tecrübeli golcü, İspanya ve Yunanistan deneyimleri sonrasında altyapısından yetiştiği Hajduk Split'e döndü.

Livaja, 10 numara ve ikinci forvet olarak da görev yapabiliyor.

MARKO LIVAJA KİMDİR?

26 Ağustos 1993 tarihinde dünyaya gelen Marko Livaja, forvet mevkiinde oynuyor.

Hajduk Split takımında forma giyen Hırvat futbolcu, sağ ayağını kullanıyor.

Livaja'nın Split takımı ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.


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