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Spor Galatasaray, Wesley Sneijder'in Juventus'a attığı golü "Türkiye ayakta" notuyla paylaştı
Spor

Galatasaray, Wesley Sneijder'in Juventus'a attığı golü "Türkiye ayakta" notuyla paylaştı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen Juventus zaferinin yıldönümünü Wesley Sneijder'in maçta attığı golün videosunu paylaşarak kutladı. Sarı kırmızılı ekibin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, "Arena'da Sneijder! Türkiye ayakta! Arena ayakta! İstanbul ayakta!" ifadeleri kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 12:14:00 -

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen Juventus zaferinin yıldönümünü paylaştığı video ile kutladı.

Paylaşılan videoda Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder'in galibiyeti getiren golüne yer verilirken videoya "Arena'da Sneijder! Türkiye ayakta! Arena ayakta! İstanbul ayakta!" notu düşüldü. Öte yandan videoda Gazapizm'in "Unutulacak Dünler" şarkısı da kullanıldı.

10 Aralık 2013 tarihinde başlayan Galatasaray-Juventus karşılaşması İstanbul'da o gün yağan ve sahayı beyaza boyayan kar nedeniyle ertesi güne ertelenmişti.

11 Aralık'ta bu sefer öğlen saatlerinde oynanan maçın 86. dakikasında gelişen Galatasaray atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Wesley Sneijder, meşin yuvarlağı ağlara göndermişti.

2 günde gelen zafer

Kar yağışı nedeniyle 2 günde oynanan bu karşılaşmayı 1-0 kazanan sarı kırmızılılar, Juvestus'u saf dışı bırakıp Şampiyonlar Ligi grubundan çıkmayı başarmıştı.

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