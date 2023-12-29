Galatasaray ve Fenerbahçe yöneticilerinin Riyad'daki otelden ayrıldığı anlar! İşte dikkat çeken detay
Riyad'da Galatasaray ve Fenerbahçe Süper Kupa maçının iptal edilmesinin ardından toplantı gerçekleştiren yöneticiler otelden ayrıldı. Ali Koç ve Dursun Özbek'in morallerinin bozuk olduğu gözlemlenirken, iki taraftan da herhangi bir açıklama yapılmadı.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan ancak ileri bir tarihe ertelenen Turkcell Süper Kupa maçıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri arasındaki toplantı sona erdi.
Riyad'daki TFF kafilesinin konakladığı otelde gerçekleştirilen toplantı bitti. Otelden ayrılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile 2 kulübün yöneticileri, herhangi bir açıklama yapmadı.
Başkan ve yöneticilerin morallerinin bozuk olduğu gözlemlendi.
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