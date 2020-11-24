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Spor Galatasaray ve Fenerbahçe, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı
Spor

Galatasaray ve Fenerbahçe, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı

Yeniakit Publisher
2020-11-24 12:20:48 -
Galatasaray ve Fenerbahçe, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajları yayımladı.

İki kulüp, internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajlarla Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Atatürk'e Millet Mektepleri Başöğretmenliği unvanını verdiği gün. Geleceğimize ışık tutan, ulusumuzun teminatı çocuklarımızı ve gençlerimizi fedakarca hayata hazırlayan, dünyanın en kutsal vazifesini yapan öğretmenlerimizin günü. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Öğretmenler; Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakar öğretmen ve eğitimcilerini sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır...' sözüyle de ifade ettiği gibi, ülkemizin yarınlarına emeği geçen tüm öğretmen ve eğitimcilerimize şükranlarımızı sunuyor, başta Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ve tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz."

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesaplarından sporcuların kutlama mesajlarına da yer verildi.

Fenerbahçe Kulübünün mesajında ise şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyetimizin kurucusu, çağdaş eğitimin, bilimin ve uygarlığın mimarı Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, ülkemizin ve milletimizin aydınlık geleceği için emek veren öğretmenlerimizin, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten duygularımızla kutluyoruz."

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