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Spor Galatasaray üstünlüğünü koruyamadı
Spor

Galatasaray üstünlüğünü koruyamadı

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 9. haftasında 1-0 öne geçtiği maçta Hes Kablo Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı - Ligde 3 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Galatasaray, evinde bu sezon oynadığı 5 maçın 3'ünde puan kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-11-23 21:56:15 -
Galatasaray üstünlüğünü koruyamadı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Süper Lig'de 9. haftanın kapanış maçında konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray, ilk yarıda çok sayıda pozisyon bulmasına rağmen Hes Kablo Kayserispor kalecisi Silviu Lung'u geçmeyi başaramadı.

İkinci yarıya da etkili başlayan sarı-kırmızılı takım, 63. dakikada Mbaye Diagne'nin penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Muğdat Çelik'in 62. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Hes Kablo Kayserispor, 71. dakikada Gustavo Campanharo'nun attığı golle skoru 1-1 yaptı.

Galatasaray, kalan sürede baskısını arttırmasına rağmen skoru değiştirmeyi başaramadı ve maç 1-1 berabere sona erdi.

Galatasaray, bu sonuçla ligde puanını 17'ye, Hes Kablo Kayserispor ile 7'ye çıkardı.


- Galatasaray'ın serisi sona erdi


Galatasaray'ın 3 maçlık yenilmezlik serisi Hes Kablo Kayserispor maçında sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, ligde bundan önceki üç maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor'u mağlup etmişti.



- Evinde puan kaybetmeye devam ediyor


Galatasaray, bu sezon sahasında oynadığı 5 maçın 3'ünde puan kaybetti.

Sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı'nda Gaziantep FK ve MKE Ankaragücü'nü yenerken, Fenerbahçe ve Hes Kablo Kayserispor ile berbere kaldı, Aytemiz Alanyaspor'a mağlup oldu.

Galatasaray, evindeki müsabakalarda 7 puan yitirdi.


- Galatasaray, VAR'la penaltı kazandı


Galatasaray, karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması sonrasında penaltı kazandı.

Maçın 61. dakikasında Hes Kablo Kayserispor ceza sahasında Martin Linnes, Muğdat Çelik ile girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı.

Karşılaşmanın hakemi Turgut Doman, VAR odasından gelen uyarı üzerine saha kenarına gelerek pozisyonu monitörden izledikten sonra penaltı kararı verdi. Doman, sarı kartı olan Muğdat Çelik'i ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

Müsabakanın 63. dakikasında penaltı atışını kullanan Mbaye Diagne, topu filelere gönderdi.


- Diagne gol sayısını 3'e çıkardı


Karşılaşmada Galatasaray'ın golünü kaydeden Mbaye Diagne, bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını 3'e çıkardı.

Diagne, daha önce UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Neftçi ile oynanan müsabakada topu iki kez filelerle buluşturmuştu.


- Ali Yavuz Kol'un ilk maçı


Galatasaray'ın genç futbolcusu Ali Yavuz Kol, A takımla ilk maçına çıktı.

19 yaşındaki forvet, 70. dakikada Emre Akbaba'nın yerine oyuna dahil oldu.

Galatasaray'ın sezon başında renklerine kattığı Kerem Aktürkoğlu da 90. dakikada Sofiane Feghouli'nin yerine girerek ilk kez bir resmi maçta sarı-kırmızılı formayı giydi.


- Lung ilk yarıda kalesinde devleşti


Hes Kablo Kayserispor'un Rumen kalecisi Silviu Lung, yaptığı kurtarışlarla maçın ilk yarısına damga vurdu.

Tecrübeli kaleci, karşılaşmanın ilk yarısında 7 kurtarış yaparak Galatasaray'ın gol bulmasına izin vermedi.

Yaşadığı sakatlığa rağmen ilk yarıyı tamamlayan Rumen kalecinin yerine ikinci yarıda İsmail Çipe oyuna dahil oldu.


- Yasir Subaşı sakatlandı


Hes Kablo Kayserispor'a sakatlık geçiren Yasir Subaşı, maça devam edemedi.

Sol omzundan sakatlanan Yasir Subaşı, 43. dakikada yerini Aziz Eraltay'a bıraktı.

Sedyeyle soyunma odasına götürülen Yasir Subaşı'nın hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

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