Galatasaray Üniversitesi'nde yangın - Üniversite binasının teknik bölümünde çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Üniversitesi'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Beşiktaş'ta bulunan Galatasaray Üniversitesi'nin teknik bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Güvenlik görevlilerinin durumu haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edidi. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Maddi hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.