Galatasaray Üniversitesi'nde korkutan yangın
Galatasaray Üniversitesi'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.20 Ağustos 2019 Salı 10:24
Üniversite binasının teknik bölümünde çıkan yangın söndürüldü.
Beşiktaş'ta bulunan Galatasaray Üniversitesi'nin teknik bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Güvenlik görevlilerinin durumu haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edidi.
Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Maddi hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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