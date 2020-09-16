Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde Azerbaycan deplasmanında

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda yarın deplasmanda Azerbaycan'ın Neftçi takımı ile karşılaşacak.

Başkent Bakü'deki Bakü Olimpiyat Stadı'nda düzenlenecek yarışma 19.00'da başlayacak.

Mücadele, İskoç Futbol Federasyonu'ndan hakem Kevin Clancy tarafından yönetilecek. Clancy'nin yardımcıları David McGeachie ve Graeme Stewart olacak. Yarışmanın dördüncü hakemi Euan Anderson olacak.

Kazanan tura çıkacak

Neftçi-Galatasaray maçını kazanan takım 3. eleme turunda ismini yazdıracak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, UEFA'nın aldığı karar nedeniyle bu sezon eleme turları tek maçta oynanıyor. Rövanş yapılmayacağı için yarın maçı kazanan takım 3. eleme turuna yükselecek.

Maç, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında seyircisiz oynanacak.

Turu geçen takım, 3. eleme turunda Makedon Renova ile Hırvat Hajduk Split arasında oynanan karşılaşmanın galibi ile karşılaşacak.

Geçtiğimiz sezon mücadele ettiği üç kulvarda da aradığını bulamayan Galatasaray, yeni sezona iyi başladı.

Sarı-kırmızılı ekip, koronavirüs salgını nedeniyle geç başlayan Süper Lig maçında Gaziantep FK'yı 3-1 yendi.

Neftçi ise Azerbaycan Ligi'nin ilk haftasında Sebail'i 2-1 yenerken, ikinci haftada Sumgayıt'a 2-0 yenildi. UEFA Avrupa Ligi 1. Eleme Turunda Azerbaycan temsilcisi Kuzey Makedonya takımı Shkupi'yi 2-1 mağlup etti.

Sarı-kırmızılı takımda yeni transferler Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu'nun yanı sıra kadroda yer almayan Emre Akbaba, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Emin Bayram ve Valentine Ozornwafor olduğunu UEFA'ya bildirdi.

Galatasaray'ın Neftçi maçı için UEFA'ya gönderdiği oyuncuların listesi şöyle:

Okan Kocuk, Fatih Öztürk, Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Marcelo Saracchi, Marcao, Taylan Antalya, Younes Belhanda, Oghenekaro Etebo, Jimmy Durmaz, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Ryan Babel, Radamel Falcao, Yunus Akgün, Arda Turan, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Mbaye Diagne.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde son 2 ön eleme turunda görece zayıf takımları eleyerek gruplarda kalamadı.

Sarı-kırmızılı ekip, 2010-2011 sezonunda UEFA Avrupa Ligi elemeleri play-off turunda 2 maçta Ukrayna'nın Karpaty takımı ile berabere kaldı ve gol farkı ile elendi.

Galatasaray, 2017-2018 sezonunda UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turunda İsveç'in Östersunds takımı karşısında mağlubiyet ve beraberlik yaşadı ve organizasyonda grup aşamasında ismini yazdıramadı.

5. Türkiye ve Azerbaycan'ın atama ekipleri

Neftçi-Galatasaray maçında, Türkiye-Azerbaycan maçında 5 takım çıkacak.

Yarınki müsabakayla Neftçi ile kez bir Türkiye takımıyla resmi maçta karşı karşıya gelecek. Mücadele, Galatasaray açısından da ilk kez bir Azerbaycan takımıyla resmi maçta karşılaşma anlamına geliyor.

İki ülke takımları daha önce 2 farklı maçta 4 kez karşı karşıya geldi. 1994-1995 sezonunda Fenerbahçe, UEFA Kupası elemelerinde Azerbaycan'ın Turan takımıyla karşılaştı. Sarı-lacivertliler iki maçı 5-0 ve 2-0 kazanarak turu kazandı.

İki ülke takımlarının ikinci maçı 2000-2001 sezonundaydı. UEFA Kupası elemelerinde Antalyaspor ve Kepez, Antalyaspor'u 5-0 ve 2-0'lık skorla eşleştirdi.

Türkiye ve Azerbaycan takımlarında maç öncesi dört sette toplam 14 gol atan Türkiye, rakiplerinin gol bulmasına izin vermedi.