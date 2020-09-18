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Spor Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turunu geçip play-off turuna kalması halinde Williem II-Rangers maçının galibiyle karşılaşacak.
Spor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turunu geçip play-off turuna kalması halinde Williem II-Rangers maçının galibiyle karşılaşacak.

Yeniakit Publisher
2020-09-18 15:35:36 -
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turunu geçip play-off turuna kalması halinde Williem II-Rangers maçının galibiyle karşılaşacak.
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