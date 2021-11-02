Galatasaray UEFA Avrupa Ligi puan durumu! Galatasaray kaçıncı sırada?
Galatasaray Avrupa Ligi puan sıralaması, GB taraftarı tarafından merak ediliyor. Avrupa Ligi puan durumu Galatasaray kaçıncı sırada, Avrupa Ligi GS puanı kaç? soruları Lokomotiv Moskova karşısına çıkacak olan sarı kırmızı takımı taraftarı tarafından bir hayli merak ediliyor. İşte Galatasaray kaçıncı sırada? Galatasaray Avrupa Ligi E grubu puan durumu.
Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki 4. haftasında Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak Galatasaray hazırlıklarına ara vermeden başladı. NEF Stadyumu'nda 4 Kasım 2021 Perşembe akşamında saat 20.45'te başlayacak Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar ayrıca Galatasaray Lokomotiv Moskova maçını şifresiz olarak CBC Sport kanalından da izleyebilecek. Galatasaray, Avrupa Lig E grubu 5. hafta maçını 25 Kasım Perşembe günü saat 20.45’te Galatasaray-Marsilya ile oynayacak.
Galatasaray UEFA Avrupa Ligi puan durumu